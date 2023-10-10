Piyasada en hızlı satılan otomobiller! Fiyatları 300-400 bin lira seviyesinde… İşte o liste… | Genel Haberler

Sıfır ya da yüksek model otomobili almaya gücü yetmeyen ve bütçesi oldukça kısıtlı kişilerin tercih ettiği araç grubu 300-400 bin lira seviyelerinde oluşuyor. “Ayağımı yerden kessin yeter” deyimiyle yola çıkanlar 15-20 yaşındaki otomobilleri tercih ediyor.

İkinci el otomobil fiyatları gerilemeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın fırsatçıları caydıracak adımlar atması, mevduat faizlerinin yükselmesi nedeniyle otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması, kurların stabil seyretmesi nedeniyle fiyatların artmaması, kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı otomobile talep düştü.

Düşen talep neticesinde otomobil markaları fiyatlarında indirim yapınca ikinci el otomobil fiyatlarında da hızlı gerilemeler başladı. Piyasada en çok bulunan otomobillerin fiyatları ortalama olarak 100-150 bin lira arasında düşüş yaşadı ve satışlar da azaldı.

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Sıfırı otomobil satışı yapan bayiler ise önceden 6-7 ay sonrasında teslimat yapabileceklerini belirtirken şimdi telefonla müşterileri arayıp otomobil satmaya çalışıyorlar.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞÜŞTE

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüş trendine girdi. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte otomobile olan talebin en düşük seviyeye geldiği aylar olmasından da dolayı satışlarda durgunluk görülüyor. Galericiler araç satışında zorlanırken, paraya ihtiyacı olan vatandaşlar da fiyat kırarak arabasını satıyor.

EN ÇOK RAĞBET 300-400 BİN LİRALIK ARAÇLARA

Piyasada fiyatı düşük kalmış eski model araçlara talep devam ediyor. “Ayağımı yerden kessin yeter” deyimiyle yola çıkan ve kısıtlı bütçesi olan kişiler ucuz otomobil alma peşinde. Genellikle 300-400 bin lira arasında değişen otomobiller şu sıralar daha hızlı el değiştiriyor.

ESKİ OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİN

Eski otomobil alırken kaportasındaki boya ve değişenden daha çok mekanik aksamdaki sağlamlığı kontrol edin. Yağ kaçağı olan otomobillerden uzak durun. Kilometresi yüksek ve motor revizyonu yapılmamış otomobilleri de tercih etmeyin. Günümüzde motor revizyonu 100 bin lira seviyelerinde yapılıyor ve sonrasında da motor ayar tutmayabiliyor. Aks, disk, motor, radyatör, şanzıman, diferansiyel, direksiyon kutusu, ön düzen, elektrik tesisatı gibi kısımları dikkatlice kontrol edip otomobili almanızda fayda var.

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HAVA YASTIKLARINI KONTROL ETTİRİN

Otomobilin hava yastıklarını alırken mutlaka kontrol ettirin. Daha önce karıştığı küçük bir kaza nedeniyle patlayan hava yastıkları bazı art niyetli kullanıcılar tarafından onarılmadan torpido ve direksiyon tamirine gidip hava yastığı sistemini de yazılım ya da dirençle kandırıp uyarı ışıklarını söndürebiliyor. Herhangi bir kaza anında patlamayan ve kitlenmeyen emniyet kemerleri nedeniyle can kayıpları yaşanabilir.

ŞASE, PODYE VE DİREKLERE DİKKAT

300-400 bin lira civarına satılan otomobiller genelde 15-20 yaşında olduğu için kaportasında boya, değişen gibi parçalar mutlaka olacaktır. Bu fiyat aralığında ve yaş grubundan ötürü kaportadaki boya değişen önemsizken şase, podye ve direklerinde ağır hasar, macun olmamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Fiyatı ucuz olsa da otomobili güvenilir bir ekspere gösterip almanızda yarar var.

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TRAFİK SİGORTASI VE İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASINI MUTLAKA YAPTIRIN

Otomobili satın aldıktan sonra zorunlu trafik sigortası ve herhangi bir kaza anında trafik sigortasının ödediği 120 bin liranın üstündeki hasar ya da 1.2 milyon liranın üzerindeki manevi tazminatı karşılamak için ihtiyari mali mesuliyet sigortası da yaptırın. Yaşı büyük araçlara sigorta şirketleri kasko yapmak istememesinden ötürü fiyat teklifi alamayabilirsiniz.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Piyasadaki arz fazlası ve talebin düşük olmasından ötürü ve borçlanma maliyetlerindeki artıştan da dolayı sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatlarında gerilemenin sürmesi bekleniyor. Mevcutta da satışlarda oldukça düşüşler yaşandığı göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda otomobile olan talebin düşüş gösterebileceği belirtiliyor. Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr



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