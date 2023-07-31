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Petrolde 1,5 yılın en iyi performansı

31.07.2023 - 09:43 | Son Güncelleme :
Petrolde 1,5 yılın en iyi performansı | Genel Haberler

Petrol, bir yılı aşkın süredir en büyük aylık kazancına yöneldi.

 Petrol, OPEC+'ın üretimi kısmasıyla birlikte ham petrol talebinin rekor kırdığı tahminleri ve piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle bir yılı aşkın süredir en büyük aylık kazancına yöneldi.

  West Texas Intermediate, fiyatları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkaran beş haftalık yükseliş serisinin ardından varil başına 80 doların üzerinde tutundu. ABD ham petrol göstergesi bu ay hemen hemen yüzde 14 yükseldi ve onu Ocak 2022'den bu yana en büyük ilerleme rotasına soktu. Bu, yaklaşık yirmi yılın Temmuz ayının en iyi performansı.

  Goldman Sachs Group Inc. analistleri, Aralık ayına kadar Brent petrolünün varil başına 86 dolar olacağı tahminini yeniden teyit eden bir notta, "Rekor düzeydeki talep ve Suudi arz kesintileri açıkları geri getirdi. Piyasa büyüme karamsarlığını bıraktı." dedi.

  Petroldeki bir dizi ilerleme, New York'taki vadeli işlemlerin yılbaşından bu yana kayıplarını sildiği anlamına geliyor ve Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünü sona erdirmeye yakın olduğu beklentileri de doların zayıflamasıyla birlikte hissiyata yardımcı oluyor. Bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri, muhtemelen sağlıklı bir talep görünümüne işaret ederken, en büyük ithalatçı Çin ekonomisini canlandırmak için teşviklere devam ediyor.

  OPEC+'nın önde gelen üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen arzın azalması, ham petrol görünümünü iyileştirdi. Bu ayın başlarında, Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın Ağustos ayında ham petrol ihracatını günde 500.000 varil azaltacağını ve Suudi Arabistan'ın da önümüzdeki ay tedarik kesintilerini uzatacağını bildirdi.


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