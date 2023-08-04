Petrol güçlü duruşunu koruyor | Genel Haberler

Petrol, art arda altıncı haftalık kazancına yönelerek bir yıldan fazla bir sürenin en uzun galibiyet serisini elde etti.

Petrol, OPEC+'nın önde gelen üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini gelecek aya kadar uzatmasının ve ABD stoklarının rekor seviyede düşmesinin ardından, art arda altıncı haftalık kazancına yönelerek bir yıldan fazla bir sürenin en uzun galibiyet serisini elde etti.

West Texas Intermediate varil başına 82 dolara tırmandı ve altı haftalık süre boyunca kazançlarını yaklaşık yüzde 18'e çıkardı. Suudi Arabistan, günde tek taraflı 1 milyon varillik petrol üretim kesintisini Eylül ayına kadar uzatacağını ve hareketin daha da uzatılabileceğini ve hatta derinleştirilebileceğini açıkladı. Rusya da, indirimin boyutunu azaltmasına rağmen, kesintiyi önümüzdeki aya kadar uzatacak.

Ukrayna'daki çatışma, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Rus yetkililerin insansız hava aracı saldırısının ardından Novorossiysk limanını geçici olarak deniz trafiğine kapattığını bildirmesinin ardından da odak noktası oldu. Yine de demirli tankerlere petrol yüklemesi devam etti ve CPC altyapısında herhangi bir hasar olmadı.

OPEC+ komitesinin piyasayı gözden geçireceği belirtildi.

Etiketler