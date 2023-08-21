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Petrol fiyatları Haziran'dan bu yana düşüşe geçti

21.08.2023 - 09:47 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları Haziran'dan bu yana düşüşe geçti | Genel Haberler

Petrol, Haziran'da bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.

 Petrol, Çin'deki ekonomik zayıflığa ilişkin endişeler ve ABD'de potansiyel olarak daha da sıkı para politikasının bir araya gelerek sağlam bir fiziksel piyasa belirtilerini gölgelemesiyle Haziran ayından bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.

 West Texas Intermediate, zayıf ekonomik veriler ve Çin'de genişleyen konut krizinin petrol de dahil olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu hafta yaklaşık %3'lük bir düşüşle, varil başına 80 doların üzerinde işlem gördü. Bu, ABD stoklarının Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ile daha sıkı bir ham petrol piyasasına dair işaretleri gölgede bıraktı.

 ABD'de Fed para politikası belirleyicileri enflasyonu dizginlemek, Hazine getirilerini yükseltmek ve doları desteklemek için faiz oranlarını artıramayacaklarının sinyalini verdi. ABD para birimi, ülke dışı alıcılar için emtiaların cazibesini azaltan bir yıldan fazla bir süredir en uzun dönem olan beşinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.

 Ham petrol, büyük ölçüde OPEC+'nın temel taşları Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine bağlı olarak Haziran'daki düşük seviyelerinden önemli ölçüde yüksek. Bu, Uluslararası Enerji Ajansı da dahil olmak üzere birçok gözlemcinin yıl bitmeden daha sıkı dengeler ve daha yüksek fiyatlar tahmin etmesine yol açtı. 


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