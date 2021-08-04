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Petrol 73 dolara yaklaştı

04.08.2021 - 09:56
Petrol 73 dolara yaklaştı | Genel Haberler

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 72,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,47 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 879 bin varil düştü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönünde.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklentinin altında kalan düşüş öngörüsünün yanı sıra ABD ve Çin'de beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Önceki gün açıklanan verilere göre, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de de imalat sanayi PMI 50,3'e gerilemişti.
Öte yandan, İran silahlı kuvvetlerine bağlı güçlerin Basra Körfezi ve Umman Denizi'nden geçen bazı yabancı gemilere müdahale ettiği yönündeki iddiaların bölgede oluşturduğu jeopolitik gerginlik de petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 72,56 ile 73,01 dolar aralığının direnç, 72,11 ile 71,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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