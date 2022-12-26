Borsa yatırımcılarının 3’te biri kadın | Genel Haberler

MKK verilerine göre, Pay senedi piyasa değeri yılbaşından bu yana yüzde 181 artışla 6 trilyon 123 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kadın yatırımcıların oranı yüzde 35’e yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 25 Aralık ayı itibariyle Borsa İstanbul’da pay senedi alan yatırımcıların sayısı 3 milyon 648 bine yükseldi. Pay senedi piyasa değeri yılbaşından bu yana yüzde 181 artışla 6 trilyon 123 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde aylık piyasa değeri artışı 804 milyar lira olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana pay senedi piyasa değeri 3,94 trilyon lira arttı.



3 yatırımcıdan biri kadın



Öte yandan Borsa İstanbul’da pay senedi alan kadın yatırımcı sayısı da artış gösterdi. Pay senedi alanların yüzde 35'i kadın, yüzde 65'i erkeklerden oluştu.



Risk iştahı kritik seviyenin üzerinde



Öte yandan MKK tarafından haftalık olarak hesaplanan Risk İştahı Endeksi (RISE) eşik değer olan 50’nin üzerinde seyrediyor. Yatırımcı portföy değişimlerine dayanan RISE, 23 Aralık ile biten haftada değişim metodu ile 54,58 olarak hesaplandı.