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Online yemek sipariş devinin piyasa değeri 82 milyar dolar eridi!

10.01.2024 - 10:38 | Son Güncelleme :
Online yemek sipariş devinin piyasa değeri 82 milyar dolar eridi! | Genel Haberler

Online yemek sipariş uygulamaları arasında Çin'de pazar lideri olan Meituan'ın piyasa değeri 82 milyar dolar eridi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çinli online yemek alışveriş uygulaması Meituan, 2023'te zor bir yıl geçirdi. Şirketin yaptığı gıda işinde yavaşlama açıklamasının yatırımcıları korkutması ve artan rekabet, şirketin piyasa değerini 82 milyar dolar eritti. Meituan, yılın başında 138 milyar dolar piyasa değerine sahipken şirketin büyüklüğü yıl sonunda yüzde 50 kayıp yaşayarak 56 milyar dolara geriledi. 

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Meituan, hala Çin piyasasının büyük bir bölümüne hakim durumda. Ancak perakende devi Alibaba'nın gıda dağıtım şirketi Ele.me, Meituan'ı giderek daha da zorluyor. The Blueshirt Group’un yöneticisi Feifei Shen, CNBC’ye  yaptığı açıklamada "Deneyimlerime dayanarak, Ele.me Meituan’dan daha agresif ve indirim kuponları verme konusunda daha cömert" diyor. Shen, Ele.me'de fiyatların daha ucuz olduğunu beyan ediyor. 

Video paylaşım platformu TikTok'un da sahibi olan ByteDance, şirketi Douyin aracılığıyla Ele.me'yi satın alma girişiminin de Meituan'ın hisselerinin düşmesine sebep olduğu ifade ediliyor. 


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