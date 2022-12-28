Noterlerin gayrimenkul alım-satım yetkisi ertelendi | Genel Haberler

Noterliklerde gayrimenkul alım-satımlarıyla ilgili işlem yapılmasına ilişkin düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine ertelendi.

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tapu daireleri dışında noterlere de yetki verilmişti. Uygulamanın devreye girme süresi ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre noterlerin gayrimenkul alım-satım sözleşmesi yapmasına ilişkin yetki 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra devreye girecek.

Resmi Gazete'deki açıklama şöyle:

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