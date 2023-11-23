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Ne kadar emekli maaşı alacaksınız? İşte sorgulama sayfası...

23.11.2023 - 10:08 | Son Güncelleme :
Ne kadar emekli maaşı alacaksınız? İşte sorgulama sayfası... | Genel Haberler

Milyonlarca çalışan şartları sağladıktan sonra emekli olacak. Emekli olduğunuzda alacağınız maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamasından tespit edebiliyorsunuz. İşte tüm detaylar...

Türkiye'de potansiyel olarak emekli olması beklenen 30 milyonun üzerinde çalışan var. Bu kişiler gerekli şartları sağladıktan sonra emekli maaşını hak etmeye başlayacak.

Emekli maaşı almak için her ay SGK primleri ödeniyor. Bunun yanında ödenen prim vasıtasıyla sağlıktan ücretsiz ya da bir kısmını karşılayarak faydalanırken ilaçları da normal fiyatından daha ucuza temin ediyor.

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AYLIK BAĞLANMA ORANINA DİKKAT

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınıyor.

3600 GÜNÜ DOLAN HERKES NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞINI GÖREBİLİR

3600 prim gün sayısını dolduran herkes Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulaması üzerinden bugün emekli olsa ne kadar maaş alacağını görebiliyor. Görünen tutar yatırılan prim gün sayısına göre değişiyor ve her ay primin yattığı gün yükseliyor. Aylık Bağlanma Oranı her yıl yüzde 2 oranında artıyor.

NEREDEN BAKILIYOR?

3600 prim gün sayısı dolan herkes https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine girerek TC Kimlik Numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi girildikten sonra "sorgula" tuşuna basarak ilerleniyor. Açılan yeni sayfada bugüne kadar yatırılan SGK primleri görülüyor ve "Hesapla" tuşuna basılarak ne kadar emekli maaşı alacağınızı görebiliyorsunuz.

HER AY KONTROL EDİP NOT ALIN

Her ay maaşınızı kontrol edin, aylık bağlanma oranı miktarını da not edin. Yıl sonunda artışların ne kadar olduğunu daha net anlayabilirsiniz.

YILDA İKİ DEFA DEĞİŞİYOR

Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarında artışlar yaşanıyor. Her yılın Ocak ve Temmuz ayında kontrol sağlarsanız ne kadar zamlı olduğunu görebilirsiniz.

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EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

Emekli maaşınızı yükseltmeniz için en önemli konu prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Yüksek maaş alıp, işveren asgari ücretten gösteriyorsa bu duruma itiraz edin. Ayrıca işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatınız da bu nedenle çok düşük hesaplanacaktır.

Maaşınız asgari ücretin üstündeyse potansiyel emekli maaşınız da yükseliş gösterecektir. Maaşınız asgari ücret düzeyinde kalırsa en düşük emekli maaşını alabilirsiniz.

İSTEĞE BAĞLI ÖDEMEYE DİKKAT

İsteğe bağlı prim ödüyorsanız primi olabildiğince yüksek ödeyin, ileride emekli olduğunuzda maaşınızın arttığını göreceksiniz.

İKİ İŞTE ÇALIŞABİLİYORSANIZ YAPIN

İki işte birden çalışıyorsanız ve SGK primleriniz ödeniyorsa iki yerden sigortalı olduğunuz için prime esas kazançlarınız toplam olarak alınacak ve emekli maaşınız yüksek olacaktır. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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