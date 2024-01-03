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İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur ve memur emeklisi maaşları tam listesi

03.01.2024 - 10:53 | Son Güncelleme :
İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur ve memur emeklisi maaşları tam listesi | Genel Haberler

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlendi.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu.

Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı. 

YÜZDE 15 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti.


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