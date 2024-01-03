İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur ve memur emeklisi maaşları tam listesi | Genel Haberler

Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti.

En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı.

Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlendi.

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