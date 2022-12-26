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Merkez Bankası açıkladı! İş yerleri de FAST ile tanışacak

26.12.2022 - 11:40 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası açıkladı! İş yerleri de FAST ile tanışacak | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "FAST İş Yeri Ödemeleri ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandı" açıklamasında bulundu.

FAST İş Yeri Ödemeleri ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandı, 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıl Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının da FAST Sistemine doğrudan katılımı sağlanacak. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılımına ilişkin açıklama yapıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kendi beşerî sermayesi ile açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak tasarlanıp geliştirilerek 2021 yılınde işletmeye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde 24 üye banka bulunmaktadır.

2023 yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının da FAST Sistemine doğrudan katılımı sağlanacaktır.

FAST İş Yeri Ödemeleri ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup, 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacaktır.

TCMB tarafından işletilen ve 8 Ocak 2021 tarihinde kullanıma açılan yeni nesil 7/24/365 anlık ödeme sistemi FAST Sistemi günün her anındaki anlık para transferi ve ödeme ihtiyacını karşılamakta ve her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. FAST Sisteminde günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında 6,4 milyon ödeme hesaplar arasında anlık gerçekleşmektedir.

Fon transferlerini ve ödemelerde IBAN yerineTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi kullanabilmemizi mümkün kılarak hayatımızı kolaylaştıran Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 19 milyona ulaşmıştır. 

Liralaşma Stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST Sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını arttırmak için gereksinimleri yerine getiren Ödeme ve E-Para Kuruluşlarının 2023 yılında FAST Sistemine doğrudan katılımı sağlanacaktır. Bu gelişmenin ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliğin artmasını destekleyeceği, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, FAST Sisteminin, alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak FAST İşyeri Ödemeleri ile ilgili hazırlıklar da tamamlanmıştır. Mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod’u okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme ödeme imkânı sunan FAST İşyeri Ödemeleri tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır. FAST İşyeri Ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeleri destekleyen yenilikçi uygulamalar 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır. "


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