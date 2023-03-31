Market, hastane, ev tekstili sektöründeler... BDDK'dan banka açma izni aldılar | Genel Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, daha önce dijital katılım bankası izni verdiği T.O.M Dijital Katılım Bankası'na T.O.M Katılım Bankası olarak da faaliyet izni verdi. Sermayedarları A101 zincir marketlerinin sahibi olan T.O.M Katılım Bankası bundan sonra faaliyetlerine başlayabilecek.

Türkiye’de perakende sektöründe faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye ait olan A101 marketlerinin sahipleri 1,5 milyar lira sermayeli T.O.M Dijital Katılım Bankası'nı kurmuştu. Bankanın kurucu ortakları arasında A101’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın bulunuyordu.

Şimdi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.O.M Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.08.2022 tarih ve 10282 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

BANKANIN ADININ AÇILIMI BELLİ OLDU

Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" oldu.

İLK ADIMLAR 2021 YILINDA TOM PAY'LE ATILDI

TOM Finansman ve TOM Pay adındaki şirketler 2021 yılından itibaren faaliyete geçmek için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Web sitelerine girdiğimizde de Merkez Bankası'ndan izin çalışmalarının devam ettiğini, elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda henüz faaliyete başlamadığı belirtiliyor.

TOM Pay Üsküdar merkezli ve 12.5 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip durumda. Kayıtlı sermaye tavanı da 50 milyon lira seviyesinde. TOM Pay'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaşar Aydın, yönetim kurulu başkan vekili de Ayhan Aydın olarak görünüyor.

MARKET, HASTANE, EV TEKSTİLİ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDELER

Aydın Grubu içinde A101 Marketleri, English Home, Memorial ve EVE Kozmetik bulunuyor.

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