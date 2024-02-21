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Londra'nın simge kulesi ABD'lilere satıldı

21.02.2024 - 15:16 | Son Güncelleme :
Londra'nın simge kulesi ABD'lilere satıldı | Genel Haberler

Londra'daki ünlü BT kulesi, ABD'li oteller zinciri MCR Hotels'e 346 milyon dolara satıldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiliz telekom grubu BT, bir zamanlar ağ altyapısının önemli bir parçası olan Londra’nın ikonik BT kulesini Amerikalı oteller zinciri işletmecisi MCR Hotels’e 275 milyon sterline (346,6 milyon dolar) satmayı kabul ettiğini açıkladı.

189 metrelik yapı, 1965 yılında açıldığından bu yana Londra'nın Fitzrovia semtinde yükseliyor. Ancak mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla kule yıllar içinde işlevsiz haline geldi. Kulenin 34. katındaki döner restoranıyla da tanınıyordu. Bu restoranın kendi etrafında bir tur dönüşü 22 dakika sürüyordu.

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Artık Londra’nın bu simge yapısının otele dönüştürülmesi bekleniyor. Kuleyi alan ABD’li MCR, 150 mülkün sahibi ve işletmecisi konumunda. MCR Hotels CEO’su Tyler Morse, grubun bu sevilen binayı koruyacağını ve ikonik bir otel olarak hikayesini anlatmak için çalışacağını söyledi.


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