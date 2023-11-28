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KYK duyurdu! Burs ödemeleri hesaplara geçti

28.11.2023 - 10:46 | Son Güncelleme :
KYK duyurdu! Burs ödemeleri hesaplara geçti | Genel Haberler

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Ekim ve Kasım ayına ilişkin bursların hesaplara geçtiğini açıkladı.

Burs/kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ödemeler başladı.  

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödemeler bugün başladı. Ödemeler 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ekim ve kasım aylarını içeren ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” ve “2” olan öğrenciler 28 Kasım’da, “4” ve “6” olanlar 29 Kasım’da, “8” olan öğrenciler ise 30 Kasım tarihinde burs/kredilerini alabilecek. 

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Ödemeler 2023 burs/kredi miktarları baz alınarak yapılacağı için lisans öğrencilerine 1.250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.750 TL üzerinden iki aylık olacak şekilde yapılacak. 

Burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenecek. 


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