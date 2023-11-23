Kuruçeşme'de 124 milyon liralık satın alma | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da işlem gören CVK Maden'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik, Beşiktaş'ın Kuruçeşme semtinde caddeye paralel, denize nazır iki taşınmazı satın almaya karar verdi.

Bu yıl halka arz olan CVK Maden'in bağlı ortaklığı İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Kuruçeşme semtinde 124 milyon liralık taşınmaz almaya karar verdi.

CVK Madencilik'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik, Kuruçeşme'de sahil yolu olarak da bilinen Muallim Naci Caddesi üzerindeki restoran olarak faaliyet gösteren taşınmaz ile bu taşınmazın hemen arkasında bulunan, tapu kayıtlarında kat mülkiyetli 5 mesken, 2 işyeri ve zemin asma katında bulunan şarap imalathanesini içeren ve içinde CVK Madencilik'in de merkezinin bulunduğu taşınmazları satın alma kararı verdi.

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SATIN ALMALARIN TOPLAM BEDELİ 124 MİLYON LİRA + KDV

Satın alınmasına karar verilen taşınmazların toplam büyüklüğü 1426 metrekare olurken bedel olarak ise 124 milyon lira + KDV ödenecek. Şirket satın alma sürecinin başlatıldığını ve tamamlandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini de açıkladı.

ÖDEME NASIL OLACAK?

30 milyon lirası peşin, 94 milyon lirası tapu devir tarihinde ödenecek.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMİ

Satın alma yöntemi ilişkili taraf da içeriyor. Satıcı CVK Mineral Madencilik olurken alıcı ise CVK Madencilik'in bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik oldu.

GENÇ PATRONLAR YÖNETİYOR

CVK Madencilik'in yönetim kurulu başkanı 1981 doğumlu Hüseyin Çevik, 1989 doğumlu Begüm Çevik Yönetim Kurulu üyesi olarak yer alırken, yine yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Can Çevik 1984 doğumlu. İhsan Küçükgençay ise 1982 doğumlu yönetim kurulu üyesi.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 ve İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2) taşınmazların toplam 124.000.000 TL+KDV bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, satın almaya ilişkin işlemlere başlanmıştır. Satın alma süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

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