Kriptolarda yükseliş hareketi! Gundlach’tan şok Bitcoin tahmini | Genel Haberler

Kripto para piyasalarında sarsılan güven ortamının yeniden oluşturulması zorlaşırken kurumsalların alımlarıyla hareket etmeye çalışan piyasalar düşük montanlı serüven devam ediyor. Kripto paralarda küçük fiyat hareketleri ortaya çıkıyor. Doubleline Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, Bitcon için fiyat tahmininde bulundu. Uzun süredir cansız seyreden Bitcoin için Gundlach 10 bin dolara düşebileceğini açıkladı.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözlü yönlendirmelerine odaklanmıştı. Fed faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75’e çıkardı ve son 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Enflasyonla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda ne şahin ne de güvercin tavır takındı. Faiz artırımlarının süreceğini, enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğunu, işsizlik ve ekonomik aktivitenin yavaşlasa da iyi olduğunu belirten Powell, Fed’in attığı adımların resesyon yaratmaya çalışmadığını da belirtti.

Fed’in kararının ardından altın ve dolar hafif güç kazanırken tepki alımlarının son bulmasıyla fiyatlar sakinleşmeye başladı. Kripto para piyasaları da hafif yükseliş yaşadı. Bitcoin 20 bin dolar seviyelerinden 22 bin dolara yükseldi. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 69 geride seyrediyor.

GUNDLACH’TAN ŞOK BITCOIN TAHMİNİ

ABD’li Doubleline Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, Bitcoin fiyatlarının 10 bin dolara düşmesinin kendisini şaşırtmayacağını belirtti.

Gundlach “Kripto para piyasalarının bazı parçaları patladı. Bitcoin 10 bin dolara gerileyebilir. Bitcoin 30 bin doları aşağı kırdığında 20 bin dolara çok çabuk geldi. Bunu görmüştüm” dedi.

FED’E ELEŞTİRİ

Fed’in kısa vadeli hareket yaptığını belirten Gundlach, 2022 yılı sonunda ABD enflasyonunun yüzde 7’ye yaklaşmasını beklediğini, yaz aylarında da Fed’in faiz artırımlarını devam ettirmesini beklediğini kaydetti.

“ABD EKONOMİSİ ZAYIF”

Gundlach, ABD ekonomisinin bazı kişilerin belirttiğinden daha zayıf durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

BITCOIN HAFİF PRİMLİ

Fed’in faizi artırmasının ardından kripto paralardaki baskı kalkmış görünse de dip seviyelerden hafif yükseliş hareketi gerçekleştiriyorlar. Bitcoin yüzde 6 oranında primle 22 bin 150 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ETHEREUM 1000 DOLARA DÜŞMEMEK İÇİN ÇIRPINIYOR

Ethereum fiyatları da 1000 dolar kıyısında dolaşmaya başladı. Ethereum da Fed’in kararı sonrasında hafif primlendi. Yüzde 9 civarında yükselen Ethereum 1201 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

AVAX YÜZDE 15 YÜKSELDİ

Çok hızlı düşen ve yatırımcısını üzen Avax da yükseliş hareketi gösteriyor. Avax yüzde 16 primle 17.9 dolardan işlem görüyor.

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