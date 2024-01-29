Kızıldeniz’deki saldırılar fiyatları 10 kat artırdı | Genel Haberler

Kızıldeniz’de yaşanan saldırılar sigorta fiyatlarını 10 kat arttırdı.

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Kızıldeniz’de yaşanan saldırıların deniz sigorta pazarına etkisi değerlendirdi. Teker, İsrail, Filistin savaşı nedeniyle, Kızıldeniz’de, Husiler adı verilen Yemenli bir grup tarafından ticari gemilere saldırılar olduğunu belirterek, saldırıların gemi kaçırma, insansız hava araçları veya füzeler ile vurma şeklinde sürdüğünü söyledi.

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Ufuk Teker, saldırılar nedeniyle bölgenin riskli ilan edildiğini, bu nedenle de sigorta fiyatlarının çok arttığını ifade ederek, “Şu anda mal bedelinin, yüzde 1’i gibi bir bedele sigortalanıyor. Yani 50 milyon dolarlık bir gemiden bahsediyorsak 500 bin dolar gibi bir pirime, oradan geçiş sigortalanabiliyor. Şu anda primler 10 katı kadar artmış durumda” dedi.

GEMİMİZ FÜZEYLE VURULDU

Ufuk Teker, Türk P&I Sigorta’da sigortalı bir geminin de Kızıldeniz’de saldırıya uğradığına dikkat çekerek, “Uluslararası filolardan sigortaladığımız bir gemi Husilerin attığı güdümlü füzeyle saldırıya uğradı ve geminin gövdesinde delik açıldı. Henüz hasar tutarı belli değil ama 1 milyon dolar civarında bir hasar oldu” şeklinde konuştu.

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