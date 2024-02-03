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Kayıp milyarder oraya çıktı! Bir yıldır haber alınamıyordu...

03.02.2024 - 16:28 | Son Güncelleme :
Kayıp milyarder oraya çıktı! Bir yıldır haber alınamıyordu... | Genel Haberler

Çin'de bir yıl önce ortadan kaybolan milyarder bankacı Bao Fan'ın tüm görevlerinden istifa ettiği duyuruldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yaklaşık bir yıldır kayıp olan Çinli milyarder bankacı Bao Fan'ın, bankası China Renaissance'daki tüm görevlerinden istifa ettiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada, kendisinin ailevi ve sağlık nedenleriyle istifa ettiği belirtildi. Kurucu ortak Xie Yi Jing, Bao Fan'ın görevlerini üstlenecek. 

GÖZALTINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR 

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Bao Fan'ın geçen yılın Şubat ayında açıklanamayan bir şekilde ortadan kaybolması iş dünyasını şok etmişti. Olaydan birkaç gün sonra China Renaissance kendilerine soruşturma açıldığını, ortadan kaybolan Bao Fan'ın da hükümet ile işbirliği içerisinde olduğunu düşündüklerini duyurdu. Bao Fan, Çinli teknoloji devleri Tencent, Alibaba ve Baidu gibi müşteri portföyüne sahip, Çin'in en yüksek profilli bankacılarından biriydi.

Bao Fan'ın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve soruşturmayı yürüten yetkililerin gözetiminde olduğu tahmin ediliyor.

Çin hükümetinin ise son yıllarda Çinli şirketlere ve milyarderlere baskısı artıyor. 2020'nin sonlarında Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da hükümeti eleştiren yorumlarda bulunduktan sonra üç ay boyunca ortadan kaybolmuştu. Ma daha sonra ortaya çıktı ancak Alibaba'daki görevlerinden çekildi.


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