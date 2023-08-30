Japonya'da enflasyon benzine desteği devam ettirebilir | Genel Haberler

Japonya'nın iktidar partisi enflasyonun hane halkı üzerindeki etkisini hafifletmek için benzin sübvansiyonlarının yıl sonuna kadar artırılması çağrısında bulunacak.

Japonya'nın iktidar partisi enflasyonun hane halkı üzerindeki etkisini hafifletmek için benzin sübvansiyonlarının yıl sonuna kadar artırılması çağrısında bulunacak.

Ticaret bakanlığından yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatı mevcut sübvansiyonlara rağmen litre başına 185,6 yen gibi rekor bir seviyeye yükseldi. Taslakta, benzin fiyatlarının tüketicilerin gerçekten daha az yük hissedebilecekleri bir seviyeye inmesi gerektiği belirtildi.

Başbakan Fumio Kishida hükümeti tarafından ilk kez Ocak 2022'de uygulamaya konulan yakıt sübvansiyonlarının şu anda Eylül ayı sonunda sona ermesi planlanıyor. Göreve geldiğinden bu yana popülaritesi hemen hemen en düşük seviyelere inen Kishida, Liberal Demokrat Parti'den sübvansiyon tekliflerinin Ağustos ayı sonuna kadar sunulması ve Eylül ayında ek ekonomik tedbirlerin tartışılması yönünde çağrıda bulundu.

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