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İstanbul Havalimanı'na 5 ödül birden

18.12.2023 - 11:43 | Son Güncelleme :
İstanbul Havalimanı'na 5 ödül birden | Genel Haberler

İGA İstanbul Havalimanı ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler dergisinin okuyucuları arasında yaptığı oylamada 5 dalda ödül aldı. İstanbul Havalimanı, Global Traveler’ın okuyucuları tarafından hem “Dünyanın En iyi Havalimanı” hem de “Avrupa’nın En iyi Havalimanı” ödüllerine layık görüldü.

Açıldığı günden beri bir çok dalda ödül alan İGA İstanbul Havalimanı, Ayda yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler (GT) okuyucularının oyları ile Dünyanın En iyi Havalimanı” hem de “Avrupa’nın En iyi Havalimanı” ödüllerine layık görüldü. İGA İstanbul Havalimanı Global Traveler (GT) toplam 5 ödülle döndü. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, “En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ve “Avrupa’da En İyi Gümrüksüz Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ödüllerini de iki yıl üst üste kazanmış oldu

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Global Traveler dergisinin 20. yıl dönümüne istinaden Los Angeles’taki The Langham Huntington Pasadena’da düzenlenen ödül törenine İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül katıldı. İGA İstanbul Havalimanı olarak “Dünyanın En iyi Havalimanı” ve “Avrupa’nın En iyi Havalimanı” ödülleri ile birlikte toplam 5 ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını belirten Şengül şu ifadelerde bulundu:

“İGA İstanbul Havalimanı, her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı ve bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsiyor. İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Şimdi de havalimanımız için ‘hedef coğrafya’ olan ABD’den ve bu coğrafyadaki yarım milyon okura ulaşan Global Traveler gibi önemli bir mecradan ödüller alarak ülkemize dönüyoruz. Bu başarımızda ‘sürdürülebilirlik’ konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik alt yapımızda aralıksız sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz.”

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“ YOLCULARIMIZI ‘TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ’ İLE AĞIRLIYORUZ”

İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül sözlerini şöyle sürdürdü: “İGA İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinin ardından geçen beş yılda, 200 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Tüm paydaş ve yolcularımıza geleceğin havalimanı deneyimini bugünden yaşatıyor ve yolcularımızı ‘Türk misafirperverliği’ ile ağırlıyoruz. Seyahat deneyimini kolaylaştırmak, daha keyifli bir hâle getirmek, beklentilerin ötesine taşımak her zaman temel önceliğimiz. Erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, evcil hayvan dostu gibi standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra mobilite eksenli, yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz. Havalimanımızı deneyimleyen ve bize oy veren okuyuculara çok teşekkür ediyorum.”


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