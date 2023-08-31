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İnşaat maliyet bedelli açıklandı

31.08.2023 - 07:38 | Son Güncelleme :
İnşaat maliyet bedelli açıklandı | Genel Haberler

Emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Meskenler için betonarme karkas lüks inşaatta asgari 6378 lira, ortalama 6768 lira, azami de 7158 lira metrekare maliyeti ortaya çıktı.

Emlak vergisine de etki eden 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnşaat maliyet bedelleri şöyle gerçekleşti:







 


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