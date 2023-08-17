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İngiliz savunma şirketinden büyük yatırım

17.08.2023 - 10:48 | Son Güncelleme :
İngiliz savunma şirketinden büyük yatırım | Genel Haberler

İngiltere'nin en büyük savunma şirketi, hükümetlerin silah harcamalarını artırdığı bir dönemde füze ve mühimmat ürünleri ve uzay varlıkları gibi alanlarda genişlemeye çalışırken, BAE Systems Plc, Ball Corp.'un havacılık bölümünü 5,6 milyar dolar nakit karşılığında satın almayı kabul etti.

 İngiltere'nin en büyük savunma şirketi, hükümetlerin silah harcamalarını artırdığı bir dönemde füze ve mühimmat ürünleri ve uzay varlıkları gibi alanlarda genişlemeye çalışırken, BAE Systems Plc, Ball Corp.'un havacılık bölümünü 5,6 milyar dolar nakit karşılığında satın almayı kabul etti.

 Londra merkezli savunma devi, uzay yolculuğundan hava tahminine kadar her şey için alet ve sensörler üreten birimi satın almak için kesin bir anlaşma yaptığını açıkladı. 

 İngiltere'nin en büyük savunma müteahhiti BAE, hükümetlerin askeri harcamaları artırmasıyla bu yıl hisselerinin hemen hemen beşte bir arttığını gördü. Queen Elizabeth sınıfı uçak gemileri de dahil olmak üzere ürünler üreten ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı yapan konsorsiyumun bir parçası olan şirket, bu ay satış, kar ve nakit akışı tahminini yükseltti.

 BAE CEO'su Charles Woodburn, "Güçlü büyüme beklentileri olan ve stratejimize bu kadar yakın olan, bu kadar kaliteli, ölçek ve tamamlayıcı yeteneklere sahip bir işletmenin kullanılabilir hale gelmesi nadirdir. Yüksek öncelikli savunma ve istihbarat harcamaları alanlarına odaklanmaya devam ederken, stratejik ve mali gerekçe zorlayıcı." açıklamasını yaptı. 


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