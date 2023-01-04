İçki ve sigarada ÖTV artışı | Genel Haberler

İçki ve sigara üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yüzde 22.29 oranında arttırıldı. Rakıdan alınan ÖTV tutarı 602.48 liradan 736.77 liraya çıkarıldı.

Rakıda vergi alkol derecesine göre hesaplandığı için 70’lik bir rakıdan alınan ÖTV 189.78 liradan 232.08 liraya yükselecek. Yani sadece ÖTV artışından dolayı 42 liralık bir artış söz konusu olacak. İçki ve sigaradan alınan ÖTV tutarları 6 aylık dönemde üretici enflasyonu dikkate alınarak güncelleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı da dün TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından hem içki hem de sigaradan alınan ÖTV tutarlarını yeniden belirledi. Buna göre biradan alınan ÖTV tutarı 4.40 liradan 5.39 liraya, köpüklü şaraptan alınan ÖTV tutarı 146.48 liradan 179.14 liraya, cin, votka ve rakıdan alınan ÖTV tutarı da 602.48 liradan 736.77 liraya yükseltildi. ÖTV yasasının 3 sayılı listesinde yer alan ÖTV tutarı litre olarak yer alıyor. Bunun için alkol derecesine göre yeniden hesaplanması gerekiyor. Bir litrede yüzde 45 alkol derecesine göre 271.11 lira olan ÖTV tutarı 331.54 liraya çıktı. Bir litrelik rakıda sadece ÖTV’den dolayı 60.43 liralık bir artış söz konusu olacak. 70’lik rakıda ise ÖTV tutarı 189.77 liradan, 232.08 liraya çıkacak. Vergisiz satış fiyatına ÖTV eklendikten sonra KDV hesaplandığı için 7.61 lira tutarında da KDV artışı olacak. Böylece 70’lik rakının satış fiyatındaki toplam artış 50 liraya yükselecek.

SİGARADA EŞİK FİYAT 30.73 LİRA

Sigara üzerinden alınan asgari maktu 0.7916 liradan 0.9680 liraya yükseldi. Böylece paket başına alınan asgari maktu tutarı 15.83 liradan 19.36 liraya çıktı. Maktu vergi tutarı ise 0.7865 liradan 0.9618 liraya yükseltildi. ÖTV’deki artışlarla sigarada satılabilecek en düşük sigara eşik fiyatı 25.13 liradan 30.73 liraya yükselmiş oldu. Eşik fiyattaki 5.6 liralık artışın ne kadarının sigara firmaları tarafından tüketiciye yansıtılacağı henüz belli değil. Kârlılık durumuna göre karar vermesi bekleniyor. Ancak yine de artışın 4-5 lira arasında olabileceği ifade ediliyor. Eğer artışın tamamı sigara firmaları tarafından tüketiciye yansıtılırsa enflasyona 0.5 puan arasında bir etkisinin olabileceği hesaplanıyor.

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