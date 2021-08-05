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Honda'dan 2 milyar dolar kâr

05.08.2021 - 08:56
Honda'dan 2 milyar dolar kâr | Genel Haberler

Honda Motor, 2020 yılının ilk çeyreğindeki net kayıp sonrası bu yılın aynı döneminde 222,5 milyar yen (2 milyar dolar) net kâr elde etti.

Firmadan yapılan açıklamada, 2021 mali yılı Nisan-Haziran döneminde kayda geçen finansal verilere yer verildi.

Buna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde 80,8 milyar yen (740 milyon dolar) net kayıp yaşayan firma, 2021 mali yılı ilk çeyrekte 222,5 milyar yen (2 milyar dolar) net kar elde etti.

Nisan-Haziran döneminde Japon firmanın işletme karı 243,21 milyar yen (2,21 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Bu dönem satışlarda, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,7 artışla 3,58 trilyon yen (32,6 milyar dolar) rakamı yakalandı.
2020 ilk çeyreğinde 113,69 milyar yen (1,03 milyar dolar) işletme kaybı açıklanmıştı.

Honda'nın 3 aylık periyotta küresel otomobil satışları yüzde 26 artışla 998 bine, motosiklet satışları ise yüzde 109,1 artışla 3,88 milyona ulaştı.

2021 NET KAR TAHMİNİ

Honda Üst Yönetici Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, yüksek aşılama oranı ve ekonomik teşvik paketlerine dikkati çekti.
Kuraişi, "Yarı iletken çip tedarik problemlerine rağmen aşılama ve paketler küresel çapta Nisan-Haziran çeyreğinde satışları yükseltti." dedi.

Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yılda Honda net karının yüzde 1,9 artışla 670 milyar yene (6,10 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.
Daha önce 2021 mali yılı net kar tahmini 590 milyar yen olarak açıklanmıştı.

Honda, mevcut mali yıl boyu satışlarını yüzde 17,3 artışla 15,45 trilyon yene (140 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.
Satış hedefinin tutturulması halinde işletme karının yüzde 18,1 artışla 780 milyar yene (7,11 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.


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