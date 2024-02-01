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Ferrari'den rekor kâr! 1 milyar euro sınırını aştı...

01.02.2024 - 17:40 | Son Güncelleme :
Ferrari'den rekor kâr! 1 milyar euro sınırını aştı... | Genel Haberler

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2023'te rekor net kâr elde ederek ilk kez bir milyar euro sınırını aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İtalyan lüks otomobil markası Ferrari 2023'te yüzde 34 artışla 1,25 milyar euro net kâr bildirdi. Şirketin cirosu tahminlerle uyumlu olarak yüzde 17,2 artışla 5,9 milyar euroya yükseldi. Ferrari yüzde 3,3 artışla dünya çapında toplam 13 bin 663 otomobil teslim etti.

Şirket şu anda 2024 yılında 6,4 milyarın üzerinde gelir hedefliyor. İcra Kurulu Başkanı Benedetto Vigna, "Rekor 2023 sonuçları, 2024'e yönelik tutkumuz, 2026'nın üst düzey hedeflerine daha güçlü bir güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

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Haziran 2022'de kabul edilen stratejik plan kapsamında Ferrari, 2023-2026 döneminde piyasaya sürülecek 15 yeni modelin de etkisiyle 2026 yılına kadar 6,7 milyar euro elde etmeyi ciro öngörüyor.


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