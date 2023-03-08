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EYT'ye başvuru 700 bini buldu

08.03.2023 - 15:26 | Son Güncelleme :
EYT'ye başvuru 700 bini buldu | Genel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu sabah itibarıyla emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) 700 bin kişinin e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet üzerinden yapılan EYT başvuru sürecini ve gelinen noktayı DHA’ya değerlendirdi. Koç, EYT’linin e-Devlet üzerinden başvuru yapmasının son derece kolay olduğunu belirterek, "E-Devlet kapımız 62 milyon kullanıcımızla 6 bin 800’den fazla hizmetimizle Türkiye’nin dijital yüzü. Tabi ki Sosyal Güvenlik Kurumu’muzun da hizmetleri var. Bunlardan bir tanesi de Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi Hizmeti. Bu hizmetimizle EYT’li vatandaşlarımız emeklilik başvurularını yapabilirler. Biz bu başvuru sürecini daha kolaylaştırmak için birtakım iyileştirmeler yaptık. Vatandaşlarımız internet sitemiz ya da mobil uygulamamız üzerinden e-Devlet kapısına girdiği zaman arama çubuğuna sadece 3 harf yazacaklar; EYT. Bunu yazıp arama çubuğuna bastıkları zaman karşılarına çıkan ilk hizmet Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi Hizmeti oluyor. Bu hizmete girdikleri zaman yaşlılık aylığını seçecekler. 4A mı, 4B mi olduklarını seçecekler. Banka bilgilerini seçecekler. Elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini paylaştıktan sonra ’başvur’ tuşuna bastıklarında, başvuru süreci tamamlanmış olacak yani süreç bu kadar basit" dedi. 

’SGK MÜDÜRLÜĞÜNE GİTMEYE GEREK YOK’

Başvurular için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gitmeye gerek olmadığını vurgulayan Koç, "SGK, bu emeklilik başvuru hizmetini e-Devlet’e entegre etti. Bundan dolayı vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Ne öncesinde ne sonrasında SGK müdürlüklerine gitmelerine gerek yok" diye konuştu.

E-Devlet’ten yapılan EYT başvurularının 3 Mart’ta başladığını hatırlatan Koç, "O günden bu yana geçen 5 gün içerisinde yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız şu ana kadar bu hizmeti 8 milyon kez sorguladılar. SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın beklentisi ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımızın emekli olmasıydı ama sorgulama sayısı 8 milyonu buldu. Emekli olmayacak vatandaşlarımız bile bu hizmeti sorguladılar ve bu sabah itibarıyla da koşulları sağlayan 700 bin vatandaşımız EYT başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Vatandaşlarımız istedikleri anda e-Devlet kapısı üzerinden emeklilik başvurularını yapabilecek. E-Devlet kapısının en önemli özelliği, bizde mesai kavramının olmaması. Çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Gecenin 2’sinde, 4’ünde vatandaşlarımız istedikleri vakitte bu hizmeti kullanabiliyorlar. Bundan dolayı 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve emeklilik koşullarını sağlayan vatandaşlarımız istedikleri zaman istedikleri yerlerden e-Devlet kapısı aracılığıyla EYT emeklilik başvurularını yapabilirler" dedi. 


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