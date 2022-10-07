En yüksek reel getiri, BİST 100 endeksinde oldu | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 10,34 oranlarıyla BİST 100 endeksinde gerçekleşti.

TÜİK, 2022 Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,34 oranlarıyla BİST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,64 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 3,03, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,41, euro yüzde 5,18 ve külçe altın yüzde 6,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 8,40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 1,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,81, euro yüzde 3,62 ve külçe altın yüzde 5,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



3- 6 AYLIK DEĞERLENDİRME



BİST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,68 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



6 aylık değerlendirmeye göre BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,25 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,64 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 14,79, külçe altın yüzde 18,62, euro yüzde 28,28, DİBS yüzde 45,18 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 53,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 16,82, külçe altın yüzde 11,57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 1,67, DİBS yüzde 24,85 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 36,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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