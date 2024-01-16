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Emeklilerin gözü Kabine'de... Yeni zam bugün belli olabilir

16.01.2024 - 07:29 | Son Güncelleme :
Emeklilerin gözü Kabine'de... Yeni zam bugün belli olabilir | Genel Haberler

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar bugünkü Kabine toplantısını merakla takip etmeye başladı. Saat 14:00'te toplanacak olan Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni zam oranlarını açıklayabilir. Mevcutta emekliler yüzde 37,57 oranında zammı hak etmişti. Refah payı ve ek zamla birlikte bu oranın yüzde 50 civarına yaklaşması bekleniyor.

Milyonlarca emekli maaşlarına bugün yapılacak olan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya odaklandı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul-yetim maaşlarına yapılacak ek zammı merak ediyor.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Maaşlara yapılacak zammın belirlendiği Ocak ve Temmuz ayına ilişkin olarak milyonlarca memur, asgari ücretli ve SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisini gözü enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.

Yapılacak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilecek zamma ilişkin açıklamada bulunması ve sonrasında Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarını alma tarihlerinden önce yeni zammın kanunlaşması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TEMMUZ'DA SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MEMUR EMEKLİSİNDEN FAZLA ZAM ALACAK

SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışa ilişkin yürütülen sürecin kabinede değerlendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konunun netleştikten sonra da TBMM’ye geleceğini vurguladı. Ek zammın kaynağının bütçede olduğunu ifade eden Yılmaz, “Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerine göre daha yüksek zam alacaklar. İkisine birden baktığınızda önemli olan işte bu toplu dengeyi sağlamak. Yani yılbaşı ve temmuz artışlarını birlikte değerlendirip ikisini yıl bazında aşağı yukarı aynı seviyeye getirmek” diye konuştu.

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"DENGE OLUŞTURMAK DURUMUNDASINIZ"

“İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışmalarımız devam ediyor. Bir defa Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek. Bunu yaparken tabii ki gerçekçi bir şekilde imkânlarımıza da bakmak durumundayız. Bütçe ve ekonominin genel imkânlarıyla toplumsal talepler arasında bir denge oluşturmak durumundasınız.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER: BİR ORAN VERME İMKANIM YOK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin, "Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki günlerde yine bir Kabine toplantısı söz konusu olacak; netleştiğinde inşallah komisyon safhasında ya da Genel Kurul safhası ile birlikte bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz" dedi.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammın da bu teklife eklenip eklenmeyeceğini ilişkin, "Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Etki analizleri ve bütçe imkanlarını değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığı takdirde önümüzdeki günlerde yine bir Kabine toplantısı söz konusu olacak; netleştiğinde inşallah komisyon safhasında ya da Genel Kurul safhası ile birlikte bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz" dedi. Güler, "Yapılacak zam oranına ilişkin bir gelişme var mı?" sorusuna ise "Bütün bu etki analizleri, oransal artışlar, bütçe imkanları; bunların tamamı değerlendiriliyor. Benim şu anda bir oran verme imkanım yok. İnşallah ortaya çıktığında yine bu gelişmeleri duyururuz" diye yanıt verdi.


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