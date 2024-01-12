Emeklilere ek zam müjdesi! Çalışmalarda sona gelindi | Genel Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışmalarında sona gelindi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışma, Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

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AK Parti Grup Başkanı Güler ise "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" demişti.

Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların sona ermesiyle birlikte nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kabine toplantısında sunulacak ve onaylanmasına akabinde Meclis'e gönderilerek yasalaştırılacak.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Memur emeklilerine yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lira olarak ödeniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte en düşük emekli maaşına da artışın gelmesi bekleniyor.

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MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 5000 lira olan bir emekliye yüzde 50 oranında zam yapılırsa 2500 liralık zam farkı doğmuş oluyor. Bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme de verilince kök maaş 7800 liraya ulaşıyor. En düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılırsa kök maaşı 5 bin lira olan emekli 11 bin 250 lira almış olacak.

KÖK MAAŞ NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

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