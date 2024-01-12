  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Emeklilere ek zam müjdesi! Çalışmalarda sona gelindi
‹ Önceki Haber Avrupa borsaları yükselişte, Tokyo hariç Asya kayıplarını sürdürdü Avrupa borsaları yükselişte, Tokyo hariç Asya kayıplarını sürdürdü Sonraki Haber › Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: 6'ncı nesi savaş uçağı geliyor Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: 6'ncı nesi savaş uçağı geliyor

Emeklilere ek zam müjdesi! Çalışmalarda sona gelindi

12.01.2024 - 11:48 | Son Güncelleme :
Emeklilere ek zam müjdesi! Çalışmalarda sona gelindi | Genel Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışmalarında sona gelindi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışma, Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanı Güler ise  "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" demişti.

Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların sona ermesiyle birlikte nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kabine toplantısında sunulacak ve onaylanmasına akabinde Meclis'e gönderilerek yasalaştırılacak.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Memur emeklilerine yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lira olarak ödeniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte en düşük emekli maaşına da artışın gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 5000 lira olan bir emekliye yüzde 50 oranında zam yapılırsa 2500 liralık zam farkı doğmuş oluyor. Bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme de verilince kök maaş 7800 liraya ulaşıyor. En düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılırsa kök maaşı 5 bin lira olan emekli 11 bin 250 lira almış olacak.

KÖK MAAŞ NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.011 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.018 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.