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Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

29.08.2023 - 10:39 | Son Güncelleme :
Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi uzatıldı | Genel Haberler

Ek MTV'nin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatıldı.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.


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