Düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi! Aylık ödemesi 971 liradan başlıyor | Genel Haberler

Milyonlarca konutun kentsel dönüşüme girmesi için yeni kredi kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı. 180 ay vade, yüzde 0.69 faiz oranı ile 2.5 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak. Pilot il olarak İzmir seçildi ve sonrasında İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ da kapsama alınacak ve toplamda 5 şehirde krediler dağıtılacak. Ne kadar kredi çekilirse aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarını hesapladık.

Deprem kuşağında olan Türkiye'de güvenilir ve sağlam konutların üretilmesi için hükümetin attığı adımlara yenisi eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verileceğini açıkladı.

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2.5 milyon liraya kadar verilecek kredilerde A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.

Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara pozitif olarak faiz indirimi sağlanacak. Şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi verilecek.

ÖDEMELER OLDUKÇA DÜŞÜK VE UYGUN

Uzun süredir yüzde 0.69 oranında faizle konut yapımı için kredi verilmiyordu. Bu kapsamda 180 ay vade ve 2.5 milyon liraya kadar kredi verilecek olması kentsel dönüşümü hızlandıracak.

Kentsel dönüşüm için ortalama olarak 600 bin lira kredi çekildiği dikkate alınırsa aylık ödemesi 5831 lira olacak. 15 yıl vadeye göre oldukça düşük ödeme tutarına sahip kredi büyük avantajları beraberinde getiriyor. Enflasyonist ortamda sabit ödeme tutarlı krediler birkaç yıl sonra küçük tutarlara düşmüş oluyor ve ödeme kolaylığı artıyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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