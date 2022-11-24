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Colendi, New York Federal Merkez Bankası’nın teknoloji ortağı oldu

24.11.2022 - 13:08 | Son Güncelleme :
Colendi, New York Federal Merkez Bankası’nın teknoloji ortağı oldu | Genel Haberler

Colendi’nin geçtiğimiz eylül ayında satın aldığı SETL, New York Federal Merkez Bankası’nın teknoloji ortağı oldu. Proje, hedeflediği altyapı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Colendi’nin geçtiğimiz eylül ayında satın aldığı İngiltere merkezli SETL, New York Federal Merkez Bankası çatısı altındaki New York İnovasyon Merkezi'nin (NYIC) dijital varlık kullanımı projesinin ana teknoloji ortakları arasında yer aldı. Projeye Citi, BNY Mellon, Wells Fargo, HSBC, PNC Bank, U.S. Bank, TD Bank, Mastercard ve Swift gibi finans dünyasının en önde gelen kurumları da dahil oldu.

SETL proje kapsamında dağıtılmış defter (distributed ledger) teknolojisini kullanarak, dijital merkez bankaları ile ticari bankalar arasında müşterek çalışma ağı (interoperable network) oluşturabilmeyi test edecek. Proof-of-concept çalışması sonrası Tasarım ve Test adımları ile projenin devam etmesi planlanıyor.

Projenin hedeflediği altyapının gerçekleşmesi, dünyada dijital varlık işlemlerinde şimdiye dek karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Söz konusu altyapı, dijital doların hayata geçirilmesinde gerekli şartlardan biri.


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