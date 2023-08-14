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Çin, ülke dışından yatırımı çekmek için yeni önlemler aldı

14.08.2023 - 10:37 | Son Güncelleme :
Çin, ülke dışından yatırımı çekmek için yeni önlemler aldı | Genel Haberler

Çin, yabancı yatırımı daha çok çekmek için yeni önlemler aldı

Çin'in ülkedeki yabancı yatırım düşüşünü tersine çevirmeye yönelik son girişimi, yetkililer dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde iş yapma konusundaki korkuları yatıştırmaya çalışırken, ülke dışı şirketlere daha iyi vergi muamelesi sunma ve vize almalarını kolaylaştırma taahhütlerini içeriyor.

Çin kabinesi olan Devlet Konseyi'nin 24 maddelik planı, diğer önlemlerin yanı sıra ülke dışı veri aktarımına ilişkin düzenlemeleri gevşetmeyi de vaat ediyor. Politikalar, diğer detayların yanı sıra, yabancı şirketlerin devlet satın alma sürecinde adil bir şekilde rekabet edebilme ve fikri mülkiyet haklarını koruyabilme becerileri hakkında uzun süredir devam eden endişelerini ele almayı amaçlıyor.

Pekin bu yılın başlarında 2023'ü "Çin'de Yatırım Yılı" ilan etti. Ancak bu kampanya, zorlu iş ortamı, öngörülemeyen politika oluşturma, kötüleşen jeopolitik ve yerel ekonominin sağlığı hakkında endişelerini dile getiren yabancı şirketler arasında hızla şüpheyle karşılandı.

Çin Amerikan Ticaret Odası tarafından bu baharda yayınlanan bir ankette, yanıt veren çoğu şirket ülkeyi "ilk 3" yatırım önceliği olarak görmediklerini bildirdi. Diğer göstergeler, bu yıl ülke dışı firmaların yatırımlarında hızlı bir yavaşlama olduğunu gösterdi.


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