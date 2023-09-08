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Chevron işçilerinin grevine çözüm bulunamıyor

08.09.2023 - 09:48 | Son Güncelleme :
Chevron işçilerinin grevine çözüm bulunamıyor | Genel Haberler

Avustralya'daki önemli Chevron Corp. tesislerindeki sıvılaştırılmış doğal gaz işçileri, sektörü rahatsız eden anlaşmazlık konusunda görüşmelerin anlaşmaya varılamaması sonrasında bugün kısmi grevlere başlayacak.

 Avustralya'daki önemli Chevron Corp. tesislerindeki sıvılaştırılmış doğal gaz işçileri, sektörü rahatsız eden anlaşmazlık konusunda görüşmelerin anlaşmaya varılamaması sonrasında bugün kısmi grevlere başlayacak.

 Yapılan açıklamada, San Ramon, Kaliforniya merkezli şirket ile sendikalar arasındaki görüşmelerin herhangi bir çözüm olmadan sona erdiğini bildirildi. Chevron'a, 2022 yılında küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan Gorgon ve Wheatstone tesislerinde Cuma günü endüstriyel eylemin başlayacağı bildirildi.

 Grev tehdidi, sendikaların Chevron tesislerinde ve Woodside Energy Group Ltd. tesislerinde olası işçi eylemleri için ilk kez oy kullandığı Ağustos başından bu yana küresel gaz piyasalarını sarstı. Woodside geçen ay bir uzlaşma anlaşmasına vardı.

 Bugünden itibaren kısmi grevler iş durdurmayı, fazla mesai ve diğer bazı görevlerin yerine getirilmesinin yasaklanmasını içerecek. Yeni bir taviz verilmediği takdirde, Chevron tesislerinde (Gorgon, Wheatstone Downstream ve Wheatstone Platformu) 14 Eylül'den itibaren kesintilerin 24 saate kadar çıkması planlanıyor.


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