Borsa İstanbul'dan alıcılı açılış | Genel Haberler

BIST100 Endeksi güne alım ağırlıklı bir seyir ile başladı. Endeks, 8,82 puan artışla 5512,91 puandan açıldı. Açılışın ardından hafif aşağı yönlü seyre yönelen BİST yüzde 0,33 oranında düşüşle 5486 puan seviyelerinde işlem görüyor.

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