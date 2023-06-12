Borsa İstanbul hafif düşüşle tamamlandı | Genel Haberler

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde 5730 puan ile tarihi rekor kırdı. BİST kapanışı yüzde 0,67 oranında düşüşle 5588 puandan yaptı.

Borsa İstanbul satıcılı seyre yöneldi. BİST güne yüzde 0,84oranında yükselişle 5673 puandan başladı. BİST gün içinde 5730 puanı görerek tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle BİST günü yüzde 0,67 oranında düşüşle 5588 puandan yaptı.

BİST daha önceki en yüksek seviyesini 3 Ocak 2023 tarihinde görmüştü. Böylece BİST 6 ay sonra tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.

Dolar 23,5008 lira, euro 25,4311 lira, gram altın ise 1481 lira seviyesinde işlem görüyor.



"5800 PUAN TEST EDİLEBİLİR"



Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken piyasa uzmanları da görüşlerini ifade etmeye başladılar. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, BİST'te 5800 puan seviyelerinin test edilebileceğini söyledi.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş'ın değerlendirmesi şöyle:

Borsa İstanbul seçim belirsizliğinin giderilmesinden sonra hızlı bir şekilde toparlanarak yıl başından bu yana olan kayıplarını sildi. Özellikle belirsizliklerin giderilmesi ve ortodoks politikalara dönüş sinyallerinin bu kazanımda etkili olduğunu yorumluyoruz. BİST 100 endeksinde kısa vadede 5.700 seviyesi üzerinde kalınması halinde 5.750 ve 5.800 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.600 seviyesinin önemli bir destek olacağı düşüncesindeyiz.

YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNİN BİST'E KATKILARI NELER OLACAK?

Yeni ekonomi yönetimiyle enflasyonist ortamın kontrol altına alınarak kredi aktarım mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesine ve yabancı sermaye akımlarının önündeki engellerin kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Özellikle enflasyonist ortamın kontrol altına alınması sermaye yeterliliği konusunda zorluk yaşayan şirketlerde olumlu katkı sağlayacağını ve gelmesi muhtemel yabancı yatırımcıların BİST 100 endeksine dahil olabileceği görüşündeyiz.

"HEDEF 6025 PUAN"

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Figen Cengiz

Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek ‘in getirilmesiyle birlikte endekste yükselişler devam ediyor . BİST 100 , 5730 tüm zamanların zirve seviyesini gördü. Bundan sonra 5550 destek ve 6025 direnç seviyelerini takip edebiliriz.



Yeni ekonomi yönetiminde, yapılacak rasyonel açıklamalar ve alınacak kararlarla ve güven ortamının sağlanmasıyla, yükseliş trendinin devamı beklenebilir.

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