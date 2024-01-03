Birleşik Arap Emirlikleri'nden 27 milyar dolarlık yeni şirket | Genel Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, finasntan, madenciliğe kadar birçok sektörde faaliyet gösterecek 27 milyar dolar büyüklüğünde bir şirket kuruyor.

Bişrleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesi, finansal hizmetlerden madenciliğe kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek 27 milyar dolar değerinde yeni bir holding şirketi kuruyor. 2PointZero adı verilen bu yeni firma, Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın başında bulunduğu Abu Dabi yönetiminin 239 milyar dolarlık holdingi International Holding Company tarafından yönetilecek.

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Abu Dabi'nin en yeni fonu Lunate ve geçtiğimiz ay Zambiya'nın Mopani bakır madenine 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan International Resources Holding de bu yeni kurulan 2PointZero'nun bir parçası olacak. Bunlardan başka özel yatırım şirketi Chimera, Mısırlı Beltone Financial, kripto madencilik şirketi Citadel Technologies ve Orta Doğu odaklı Sagasse Investments de şirkete dahil olacak.

International Holdings Company Başkanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, yaptığı açıklamada, "Teknoloji ve yapay zekaya olan bağlılığımız, finansal hizmetler, yatırım bankacılığı ve kaynak yönetimi gibi sektörler için çözümler geliştirmeye olan sadakatimize bir kanıt" dedi. Şeyh Tahnoun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal güvenlik danışmanı görevinde bulunuyor. Şeyh aynı zamanda devlet başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da kardeşi. Kraliyet ailesi şirketlerinin başında olan Şeyh Tahnoun, yıllar içinde dünyanın en etkili iş adamlarından biri olarak ortaya çıktı.

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