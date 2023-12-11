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Bir zamanların en büyüğü Alibaba Çin'de de liderliği kaybetti

11.12.2023 - 15:57 | Son Güncelleme :
Bir zamanların en büyüğü Alibaba Çin'de de liderliği kaybetti | Genel Haberler

Dünya üzerinde pazar liderliğini ABD'li Amazon'a kaptıran e-ticaret devi Alibaba, ülkesi Çin'de de rakibi PDD tarafından geçildi. Alibaba kurucusu Jack Ma'nın PDD'yi övmesinden hemen sonra PDD'nin büyüklüğü Alibaba'yı aştı.

Bir zamanların en büyük internet ticaret sitesi Alibaba zor günler geçiriyor. Uzun süre önce dünya üzerindeki liderliğini ABD'li dev Amazon'a kaptıran Alibaba, artık Çin'in bile en büyük şirketi değil. Bir zamanların en büyük internet ticaret sitesi Alibaba zor günler geçiriyor. Uzun süre önce dünya üzerindeki liderliğini ABD'li dev Amazon'a kaptıran Alibaba, artık Çin'in bile en büyük şirketi değil. 

Firmanın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın bir Alibaba forumunda şirketin Çin'deki en büyük rakibi PDD'yi tebrik etmesinin üzerine PDD, Çin pazarının lideri oldu. Rakibinin stratejik kararlarını öven Ma, ""Herkes başarılı olabilir. Ancak reform yapmaya istekli olanlar ve gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir organizasyon saygın kabul edilir" dedi. Bunun üzerine PDD, 28 Kasım'da 184 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Alibaba'nın büyüklüğü 183 milyar dolarda kaldı. Çinli e-ticaret firması PDD, aynı zamanda ABD merkezli şirket TEMU'nun da sahibi. 

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EKİM 2020'DEN BU YANA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Alibaba'nın hisselerinin tavan yaptığı Ekim 2020'den bu yana şirket için işler iyi gitmiyor. Özellikle Çin'in düzenleyici kuruluşlarının Ma tarafından eleştirilmesi üzerine bu tarihten beri şirket baskı altında. Bu yüzden Alibaba, teknoloji iştiraki ANT Group'un 36 milyar dolarlık halka arzını durdurmak zorunda kaldı. Hatta Çin'in düzenleyici kuruluşu firmaya bir dizi soruşturma açarken, 2.8 milyar dolarlık rekor bir ceza da kesti. Alibaba yönetim kurulundan ayrılan Ma ise, o tarihten beri gözden uzak bir yaşam sürmekte. 

DEĞERİNİN 4'TE ÜÇÜNÜ KAYBETTİ

2014 yılında halka arz olan şirket o tarihten bu yana neredeyse değerinin 4'te üçünü kaybetti. Hisseler neredeyse harka arz seviyesine kadar geriledi. Cuma günü New York borsasında şirketin hiseleri ufak bir düşüşle 72.14 dolardan kapandı. Hisseler bu yıl New York borsasında yüzde 18 değer kaybetti. Hisseler Hong Kong borsasında ise güne 2.6 düşüşle 8.79 dolar seviyesinde başladı. 


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