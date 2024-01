BES hesabı olanlar dikkat! Devlet katkısı 72 bin 9 liraya çıktı | Genel Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti 2024 yılıyla birlikte en yüksek 72 bin 9 liraya ulaştı.

2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi. 2024 yılında en yüksek devlet katkısı 72.009 TL oldu.

Konuya ilişkin Türkiye Sigorta Birliği’nden sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi.

Bu sizin için ne anlama geliyor?

Maksimum Fayda: 2024 yılında alabileceğiniz en yüksek devlet katkısı, tam 72.009 TL! Bu katkının tamamından yararlanmak için, yıl içinde toplam 240.030 TL katkı payı yatırılması gerekiyor.

Her Adımda Kazanç: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yatırdığınız her katkı payı size kazanç olarak dönüyor. Katkı payınızın %30’u kadar, örneğin yatırdığınız her 500 TL için ek 150 TL devlet katkısı yatırılır.

Sürekli Artan Birikimler: Düzenli ya da toplu yatırdığınız katkı payları, devlet katkısıyla birleşerek birikimlerinizi sürekli artırır.

Siz de 2024 yılı için belirlenen 72.009 TL üst limitle maksimum devlet desteğinden yararlanın! Ödediğiniz katkı payları ve yatırılan devlet katkıları

