BDDK, önlem planında değişiklik yaptı | Genel Haberler

BDDK, Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

BDDK'nın Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin tanımlarına "Önlem planı kapasitesi" eklendi. Önlem planı kapasitesi, "Önlem planı senaryosu dâhilindeki tedbirlerin sermaye ve likidite yeterliliğine birleşik etkisini,” olarak tanımlandı.

Haberin Devamı

Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki "Etki Analizi", "Önlem planı tedbirlerinin etkileri" şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin başlığı “Önlem planı tedbirlerinin etkileri” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Her” ibaresi “Etki analizinde, her” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe eklenen bir fıkraya göre, önlem planı tedbirlerinin etkileri; her bir önlem planı tedbirinin tek başına uygulanması halindeki etkisini gösteren etki analizi, önlem planı tedbirleri arasındaki bağımlılıklar ve etkileşimler göz önünde bulundurularak önlem planı tedbirlerinin birleşik etkisini gösteren önlem planı kapasitesi, farklı stres koşulları için özel olarak seçilen önlem planı tedbirlerinin etkisini gösteren 19 ilâ 21'inci maddelerde belirtilen senaryo analizleri, çerçevesinde değerlendirilecek.

Önlem planı kapasitesi, sermaye ve likidite yeterliliği için ayrı ayrı olmak üzere, özkaynak ve likidite göstergelerinin en olumsuz etkilendiği senaryolar için, senaryo bazında hesaplanır ve etkilerin ortaya çıkma süresi açıklanacak.

Önlem planı kapasitesi hesaplandıktan sonra, önlem planı tedbirlerinin etkinliğini artırmak için değişiklikler yapılmasının veya yeni önlem planı tedbirleri oluşturulmasının planlanması durumunda, bu değişiklikleri dikkate alan potansiyel önlem planı kapasitesi hesaplanacak.

Haberin Devamı

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “etkisi ve uygulanabilirliği,” ibaresi “etkisi, uygulanabilirliği ve iletişim planının önlem planı tedbirlerinin uygulanmasıyla ilişkili riskleri nasıl azaltacağı” olarak değiştirildi.

Önlem planı göstergelerine ilişkin eşik değerlerinin, önlem planı tedbirlerinin uygulanması ve etkilerinin ortaya çıkması için bankayı yeterince önceden uyarmadığı sonucuna ulaşılırsa, göstergeler ve/veya göstergelere ilişkin eşikler gözden geçirilecek.

Senaryo analizi neticesinde önlem planının farklı bölümleri arasında tespit edilen tutarsızlıklar, önlem planları Kuruma sunulmadan önce giderilir ya da bunun mümkün olmaması durumunda tutarsızlıkların ne zaman giderileceği önlem planında açıklanacak.

Yıl sonları itibarıyla hazırlanacak önlem planları, daha önce takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma gönderilirken, değişiklik ile bu tarih Haziran ayı sonuna alındı.

Kurul, bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehberler çıkarmaya yetkili olacak.

Yönetmeliğin Ek-1’i de değiştirilerek, yeniden yayımlandı.

Etiketler