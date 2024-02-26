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Basın mensuplarına faizsiz kredi ve yardım

26.02.2024 - 10:37 | Son Güncelleme :
Basın mensuplarına faizsiz kredi ve yardım | Genel Haberler

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul kararını açıkladı ve artış yapılmasını kararlaştırdı.

Basın mensubu, İletişim Başkanlığı çalışanları, Basın İlan Kurumu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar borç para ve yardım alabilecek.

Faizsiz olarak verilecek borç para ve yardımlar 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yeni tarife üzerinden dağıtılacak.

12 bin liraya kadar borç verilecek ve faizsiz olarak 12 ayda eşit miktarda geri ödenecek. Borç için müteselsil kefilin de olması gerekiyor.

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Muhtaçlık yardımı yılda bir kez verilecek ve tutarı 6 bin lira olarak belirlendi.

Ölen basın mensubunun eş ve çocuklarına 9 bin lira ölüm yardımı verilecek.


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