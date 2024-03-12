Balon balığı avlayana para! | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Kararı imzaladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre balıkçı gemisiyle su ürünleri faaliyeti yapanlara balon balığı başına 10-25 lira destek verilecek.

Türkiye denizlerinde istilacı olarak bilinen balon balığı türünün ortadan kaldırılması için destekleme ödemeleri yeniden açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Kararı imzaladı.

Karara göre geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılık faaliyet yapan balıkçılara doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

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Lagocephalus Sceleratus türü balon balığından 150 bin adede kadar avlayanlara adet başına 25 lira, Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster türlerinde 125 bin adede kadar tane başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

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