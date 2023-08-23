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Bakanlık'tan ikinci el Togg satış ilanlarına inceleme

23.08.2023 - 08:35 | Son Güncelleme :
Bakanlık'tan ikinci el Togg satış ilanlarına inceleme | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını incelmeye aldığını açıkladı. Bakanlık "Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır" duyurusunu yaptı.

Ticaret Bakanlığı, Togg araçlarını ilan sitelerinde sıfırından daha yüksek fiyatlara satanlara ilişkin göz yumulmayacağını açıkladı.

Bakanlık "Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’nin vizyon projesi, yerli ve milli aracımız TOGG ile ilgili olarak son zamanlarda ilan sitelerinde, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanların olduğu ve bu konuda şikayetlerin bulunduğu tespit edilmiştir.

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep etme, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat arttırma oyunlarına karşı, Ticaret Bakanlığı olarak sıkı denetimlerimiz devam etmektedir. Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında % 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir.

Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de, şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır.

Bu sebeple, Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır.

Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri TOGG, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir.

Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır.


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