  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakanlık açıkladı: 7158 kişi işe alınacak
‹ Önceki Haber Rize açıklarından çıktı! TPAO test etti, petrol olduğu açıklandı Rize açıklarından çıktı! TPAO test etti, petrol olduğu açıklandı Sonraki Haber › 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül

Bakanlık açıkladı: 7158 kişi işe alınacak

20.12.2023 - 11:57 | Son Güncelleme :
Bakanlık açıkladı: 7158 kişi işe alınacak | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun detayları belli oldu. Buna göre; aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel ile 1500 tarım işçisi ve 158 uzman yardımcısı alınacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın önceki gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, 1500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli personelin alımı, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

DİĞER ALIMLAR

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi ise, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. 657 sayılı Kanunun Ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak. 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

BAKAN YUMAKLI: İNSAN KAYNAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Bakan Yumaklı, "İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "7 bin 158 kadronun hem bakanlığımıza hem de teşkilatımıza katılacak arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
990 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.