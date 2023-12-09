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Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi

09.12.2023 - 16:48 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi | Genel Haberler

TRT World Forum 2023'e katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Aylık olarak baktığımızda enflasyon dinamiği, enflasyon düşüşünün başladığına zaten güçlü bir kanıt gösteriyor. Bu önümüzdeki yılın ikinci yarısında hızlanmaya da devam edecek ve çok görünür olacak bu konuda çok netiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen TRT World Forum 2023'e katıldı. Programda konuşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin mevcut ekonomi politikasına; hazırladıkları model ve programa, enflasyon ile mücadeleye, kısa ve uzun vadeli ekonomik hedeflere değindi.

Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan piyasalara kıyasla Türkiye iyi bir durumda ve bu aynı zamanda Türkiye ileri doğru giderken bir avantaj teşkil ediyor. Piyasalarda hala bir şüphecilik olduğunu biliyorum. Buna saygı duyuyorum. Bu şu demek; bizim onları kazanmak için sonuç almamız lazım. Fakat aylık olarak baktığımızda, enflasyon dinamiği, enflasyon düşüşünün başladığına zaten güçlü bir kanıt gösteriyor. Bu önümüzdeki yılın ikinci yarısında hızlanmaya da devam edecek ve çok görünür olacak bu konuda çok netiz. Buna erişmek için ne yapıyoruz? Geleneksel para sıkılaştırma politikası… Ders kitaplarındaki her şeyi yapıyoruz. Enflasyonu aşağı düşürmek için gerekli her şeyi yapıyoruz. Şuna çok eminim ki enflasyonun düştüğüne dair epey kanıt var" ifadelerini kullandı.

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 "BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANLA YÜZDE 6'NIN ALTINDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Şimşek, "Bu yıl ve önümüzdeki yıl zorlayıcı olacak. Bu yıl Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) programımızı tekrar tasarlarken 6.4 açık çizdi. Fakat görünüyor ki 6.4'ten çok daha iyi olacağız, bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"ALTIN İTHALATI MAKUL SEVİYELERE İNECEK"

Bakan Şimşek, "Yakın zamandaki büyümeye bakacak olursak, en üst seviyede değil, bunun nedeni basit; çünkü net ihracatlar negatif olmuş durumda biz burada büyümenin net ihracat yüzünden çekilişini azaltmak istiyoruz. Bu yüzden tekrar dengeleme diyoruz. Tekrar dengeledikçe enflasyon azalacak; bu gerçekten işte anahtar olan şey uzun vadeli büyüme için ama bu yılın cari açığına bakarsanız ağırlıklı olarak altın ithalatından kaynaklı. 'Neden Türkler bu kadar çok altın ithal ediyor? Sonuçta yenecek bir şey değil bu.'. Buradaki para politikası uygulamaları altının talebinin artmasına yol açmış enflasyona kıyasla. Şimdi artık enflasyonu aşağı doğru düşüreceğimize göre böyle bir talep azalacak, böylelikle altın ithalatı daha makul seviyeler inecek" dedi.

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"TÜRKİYENİN RİSK PRİMİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE DÜŞTÜ"

"Yapısal reformlardan çok konuştum; çok kapsamlı bir ajandamız var. Sağlam politikalar, yapısal reformlar, bunlar yerel ve uluslararası yatırımcıların güven duymasını sağlıyor" ifadelerini kullanan Şimşek, "Bu portfolyo tercihlerini sağlıyor. Kur oranlarında stabilizasyon sağlıyor bu da daha hızlı bir enflasyon düşüşü sağlıyor. Bu enflasyon düşüşü hız kazandıkça pozitif bir döngüyü sağlıyoruz, bu şekilde çalışıyor. Biz inanıyoruz ki enflasyon daha sağlam politika ve yapısal reformları destekleyecektir. Size gösterebileceğim kanıt; Türkiye'nin risk primi ciddi seviyede düştü, bu iyi bir haber. Çünkü bu müdahale edebileceğimiz bir piyasa değil, çok basit. Küresel olarak yatırımcılar doğru şeyleri yaptığımızı düşünüyorlar" diye konuştu.

"BİZ PAZARDA DEĞİLİZ"

Mehmet Şimşek, "Kur volatilitesi ciddi bir şekilde azaldı, burada pek çoğunuzun pazar oyuncularının şunu düşündüğünü biliyorum; Merkez Bankası oyun içinde, Merkez Bankası sizin düşündüğünüz gibi bunun içinde değil biz sadece etkileri sağlıyoruz. Türk lirası korumalı mevduat hesaplarından, FX hesaplarına, bunun dışında biz pazarda değiliz" dedi.


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