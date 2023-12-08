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Bakan Göktaş: 'Ödemeleri bugün yatırıyoruz'

08.12.2023 - 10:48 | Son Güncelleme :
Bakan Göktaş: 'Ödemeleri bugün yatırıyoruz' | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

"BÜYÜYEN VE GELİŞEN ÜLKEMİZİN REFAHINI VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

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Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

"TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNİ GÜN İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRIYORUZ"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız” diye konuştu.

 


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