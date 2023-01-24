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Bakan Bilgin açıkladı: EYT haftaya Meclis'te

24.01.2023 - 12:08 | Son Güncelleme :
Bakan Bilgin açıkladı: EYT haftaya Meclis'te | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olabileceğini söyledi. Bilgin, EYT düzenlemesinin haftaya Meclis'e geleceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Özel sektör kısmı, 4A’lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi.

Bilgin, "Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT’yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK"

EYT kapsamındaki borçlanmaların yapılandırma içinde olmadığını aktaran Bilgin, "Onun borçlanması tamamen bizim meri, yaşanılan kanunumuza göre yapılan bir şey. Benim 5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok." dedi.

"EYT'DE BİLFİİL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR"

"İhya devreye girebiliyor mu Bağ-Kur'lular için?" şeklindeki soruya Bilgin, "EYT için giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmak gerekir." yanıtını verdi

Şu anda yazılıp çizilenlerin doğru olmadığını, herkesin aklına geleni yazdığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Nasıl hesaplıyorlar bazen şaşırıyorum. Gazeteciler yazıyor, kamuoyunda konuşuluyor falan… Onu da anlayabilirim, herkesin uzmanlık alanı değil. Uzmanım deyip çıkıp eline kalem alanlar tahtaya geçiyor televizyonda hesap yapıyor. O adamların çoğu yanlış yapıyor. Gerçek ortaya çıktıktan sonra öğrenirler."

Bakan Bilgin, yapılandırma kapsamına giren SGK prim borçları ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi.


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