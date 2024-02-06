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Bakan Bayraktar konuştu: Adıyaman, Türkiye Petrollerinin doğuşuna ev sahipliği yaptı

06.02.2024 - 17:11 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar konuştu: Adıyaman, Türkiye Petrollerinin doğuşuna ev sahipliği yaptı | Genel Haberler

Deprem felaketinin yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen anma programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman’ı Türkiye Petrollerinin doğduğu ve gelişmesine ev sahipliği yaptığı kent olarak tanımladı.

Türkiye’deki ham petrol üretiminde yıllardır önemli bir paya sahip olan Adıyaman’da “6 Şubat 4.17” anma programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kentin çok önemli bir konumu olduğuna işaret etti.

Adıyaman Valiliğinin düzenlediği anma etkinliğine katılan ve burada konuşan Bakan Bayraktar, depremin büyüklüğünden, özellikle madencilerin enkaz altında kalan madencileri kurtarmak için gösterdikleri gayretten ve Adıyaman’ın ham petrol üretimindeki öneminden bahsetti.

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Bayraktar, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Öyle büyük bir deprem, öyle büyük bir felaket, büyük bir acı yaşadık. Hemen akabinde devletimiz bütün imkanlarıyla bütün kurumlarıyla burada olmaya gayret etti. Milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Memleketimizin ne kadar büyük bir memleket olduğunu bir kez daha gördük. Bakanlığımın önemli bir görev alanı madenler, yeraltı kaynaklarımız. Madencilerimizden yaklaşık 10 bin arkadaşımız deprem bölgelerinde görev aldı. Onlar da hayatını hiçe sayarak o enkazların altından vatandaşlarımızı çıkarmak için çok büyük, fedakarca emek ortaya koydular. Ben huzurlarınızda onlara milletimiz adına, Bakanlığım adına onların bu kahramanca tutumlarından dolayı, gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Depremden sonra yaraların hızlı bir şekilde sarılması, şehirlerimizin kalkınması, inşası ve ihyası faaliyetlerine başlanıldı. Cumhurbaşkanımızın hemen seçimlerden sonra hükümeti kurmasından sonra kabinede bizleri görevlendirdi. Depremin etkilediği şehirlerimizin bir an önce inşasının ihyasının sağlanması önceliğimiz oldu” dedi.

“ADIYAMAN, TÜRKİYE PETROLLERİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI”

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Adıyaman’da üretilen ham petrol noktasında önemli bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, “Adıyaman bizler için çok müstesna yeri olan, Bakanlığım için çok müstesna bir yeri olan bir şehrimizdir. Zira bizim petrol şehirlerimizin en başında geliyor. Bugün göğsümüzü gere gere bütün Türkiye’de bütün dünyada, Gabar’da ki keşiften bahsediyoruz, Sakarya gaz sahasındaki gaz keşfinden bahsediyoruz. Türkiye Petrollerinin nüvesini oluşturduğu yer burasıdır. Burada halen üretimimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla adeta Türkiye Petrollerinin doğuşuna ve gelişmesine ve bu günlere gelmesine bir anlamda ev sahipliği yapmış, bu anlamda can vermiş Adıyaman'a biz de gereğini yapmaya gayret ettik. Deprem döneminde hepinizin malumu konteyner kentler oluşturduk. Adıyaman’da ilk etapta Cendere konteyner kentte 266 konteyneri, devamında Türmüz konteyner kentte 965 konteyneri ve Türkiye Petrollerinde 200 konteyner ile beraber 10 binde depremzedenin konaklamasını sağladık. Halen buna devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehirlerimizin tekrar inşası ve ihyası için elbette ki tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hayatın normale dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehirlerimizi tekrar kalkındırmak için çok yoğun bir çalışma yürütüldü. İnşallah Perşembe günü Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde özellikle konutların teslimiyle alakalı bir tören ve merasim yapılacak” ifadelerini kullandı.

Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın açılış konuşmalarının ardından, depremzedeler deprem günü yaşadıklarını anlattı. Etkinlik, müftünün deprem şehitleri için yaptığı dua ile son buldu.


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