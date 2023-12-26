Bakan açıkladı: Yılbaşı ürünlerine denetim geliyor | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen; kuruyemiş, unlu mamüller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret ederek burada yılbaşı öncesi gıda denetim rakamlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.



Gıda denetimleri konusunda tutumlarının net olduğunu ifade eden Yumaklı, “Halkımızın sağlığı ile oynayanların gözünün yaşına bakmayız. Bu yıl, gıda üretim ve satış yerlerine, yıl boyu süren program kapsamında yaptığımız denetimlerin yanında, sektörel bazda eş zamanlı denetimler de gerçekleştirdik. Bu denetimlerde; Toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yaptık. 17 bin 652 adet uygunsuz işlem tespit ettik. 535 milyon lira idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk” açıklamasında bulundu.

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“Yılbaşında en çok tüketilen ürünlere Eş Zamanlı Denetim Programı başlatıyoruz”

Bakan Yumaklı, farklı bir Eş Zamanlı Denetim Programına başlatacaklarını söyleyerek, “Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen; kuruyemiş, unlu mamüller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz" diye konuştu.

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