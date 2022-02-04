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Bakan açıkladı! Ödemeler başlıyor

04.02.2022 - 16:23
Bakan açıkladı! Ödemeler başlıyor | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "629 milyon 532 bin tl tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "629 milyon 532 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçimiz hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği 526 Milyon 798 Bin TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 80 Milyon 651 Bin TL, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı 10 Milyon 669 Bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 Milyon 38 Bin TL ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Primi 3 Milyon 373 Bin TL. Destek bizden, üretmek sizden."


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